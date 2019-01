George Soros contro la 'dittatura tech' della Cina, il discorso a Davos

Durante il discorso tenuto a Davos, il fondatore della Open Society George Soros si è schierato aspramente contro la Cina e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per controllare e sopprimere le libertà dei cittadini.

Il Sole 24 Ore ha trascritto e tradotto l'intero discorso tenuto da George Soros a Davos, ve ne riportiamo alcuni stralci.

"Xi sta cercando di consolidare tutte le informazioni disponibili su un individuo in un database centralizzato per creare un sistema di credito sociale (...) determinando se essi rappresentano una minaccia per lo stato monopartitico", ha detto nel suo discorso. "Com'è possibile proteggere le società aperte se queste nuove tecnologie conferiscono ai regimi autoritari un vantaggio naturale?", si è poi chiesto.

"Solo i cittadini cinesi possono dare una risposta. Tutto quello che possiamo fare noi è operare una netta distinzione tra loro e Xi", continua il manager di fondi speculativi, "dal momento che Xì ha dichiarato la propria ostilità alla società aperta, la principale fonte di speranza è diventata il popolo cinese".

La supremazia cinese passa per il tech: "sulla domanda più ampia in merito alla governance globale di internet esiste una battaglia non dichiarata tra Cina e Occidente", ha poi continuato George Soros. "La Cina vuole dettare le regole e le procedure che governano l'economia digitale dominando il mondo in via di sviluppo con le sue nuove piattaforme e tecnologie. Ciò è una minaccia alla libertà di internet e alla stessa società aperta".

Ha parlato anche delle reti 5G: "Se arrivassero a dominare il mercato delle reti 5G, queste aziende (Huawei e ZTE ndr) comporterebbero un rischio inaccettabile per la sicurezza del resto del mondo".