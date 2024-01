In Germania un allarme ha suonato 75 prima dello scontro di un asteroide

Gli abitanti dell'Europa centrale sono stati avvisati con 75 minuti di anticipo dell'arrivo di un asteroide di 1 metro di larghezza nelle prime ore di domenica mattina. Questo evento rappresenta probabilmente l'area più popolata mai anticipata per l'impatto di una roccia spaziale, nonostante l'orario notturno limitante per i testimoni oculari.

Fino a tempi recenti, i meteoriti arrivavano completamente inaspettati, ma l'aumento delle osservazioni del cielo ha permesso di individuare piccoli asteroidi poco prima che colpissero l'atmosfera, creando l'opportunità di emettere allarmi. Il meteorite 2024BX1 è stato osservato da Germania orientale, Polonia e Repubblica Ceca.

Se fosse arrivato qualche ora prima, sarebbe stato visto da milioni di persone. Tuttavia, si è schiantato alle 1:32 del mattino, specialmente con temperature notturne ben al di sotto dello zero. L'allerta è stata data dal prolifico cacciatore di pianeti minori Krisztián Sárneczky, che ha notato il bagliore nelle sue immagini (speriamo che l'avvistamento di questo asteroide nel 2029 sarà altrettanto efficace).

L'allarme di Sárneczky, condiviso a un pubblico più ampio dall'Organizzazione Meteorologica Internazionale e dalla NASA Asteroid Watch, ha fornito un avviso di 75 minuti per coloro che erano svegli e online. L'IMO ha persino fornito collegamenti a webcam per chi era troppo lontano per osservare l'evento di persona. La ricerca su questi eventi beneficia sempre di più dati, e chiunque abbia visto o, meglio ancora, registrato il meteorite, è invitato a segnalarlo.

È improbabile che pezzi di roccia spaziale di queste dimensioni sopravvivano all'atmosfera e raggiungano il suolo, ma la prudenza non è mai troppa.