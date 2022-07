La Germania è al buio: ecco le drastiche misure per il risparmio energetico

Anche la città tedesca di Hannover ha introdotto nuove, rigide regole di risparmio energetico. Che inverno ci aspetta considerando la sempre più pesante crisi energetica portata dalla Russia?

L'acqua calda negli edifici pubblici oltre che nelle piscine, nei palazzetti dello sport e nelle palestre verrà letteralmente chiusa. Come se non bastasse, verranno chiuse le varie fontane pubbliche all'interno della città, ed addirittura saranno spente le luci e le illuminazioni dei principali edifici e monumenti, come il municipio.

Le dichiarazioni del sindaco Belit Onay, lasciano poco spazio a dubbi: "L'obiettivo è ridurre il nostro consumo di energia del 15%. È una reazione all'imminente carenza di gas, che rappresenta una grande sfida per i comuni, soprattutto per una grande città come Hannover".

Appare evidente che la dipendenza dell'Europa dal gas russo (dalla quale tenta di uscirne l'Ungheria risolvendo la crisi energetica) venga utilizzata dal Cremlino come arma economica, per vendicare le sanzioni occidentali sull'invasione dell'Ucraina. In tale situazione appare quindi inevitabile un continuo aumento al costo della vita in tutta Europa, Italia compresa.

Altre misure introdotte includono: limiti nella temperatura interna ad un massimo di 20°C che scendono a 15°C nei palazzetti dello sport e nelle palestre; installazione di rilevatori di movimento in modo da limitare l'illuminazione costante nei servizi igienici, nei parcheggi e nei corridoi; ridurre l'uso di una serie di dispositivi elettrici come stampanti e frigoriferi per quanto riguarda i pubblici uffici.

Sono partite inoltre vere e proprie campagne di sensibilizzazione sul comportamento economico, di riscaldamento e di ventilazione. Per capire la gravità del problema, basti pensare che anche altre città hanno adottato misure simili, come Monaco, Lipsia, Colonia e Norimberga.

Intanto l'UE fa scendere i termostati di un grado per gli stop della Russia.