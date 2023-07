In Germania è stato cercato per 16 anni un serial killer che non è mai esistito

Nel 1993, la tranquilla cittadina di Idar-Oberstein, in Germania, fu scossa dalla scoperta del corpo di una donna di 62 anni, strangolata con un filo proveniente da un mazzo di fiori ritrovato vicino al suo corpo. L'unico indizio era il DNA di una donna sconosciuta trovato su una tazza da tè che non corrispondeva a nessuno.

Otto anni dopo, nel 2001, un uomo di 61 anni fu trovato morto nella sua cucina a Friburgo, anch'egli strangolato. Ancora una volta, lo stesso DNA fu trovato su un cassetto della cucina. Questa coincidenza portò la polizia a credere di avere a che fare con un killer seriale (che stanno diventando per fortuna sempre più rari).

E da quel momento, il codice genetico di questa assassina (era una donna secondo i test) iniziò a comparire ovunque: da una siringa di eroina abbandonata in un parco giochi a un biscotto lasciato in un caravan rubato, da un'auto rubata a Heilbronn a due bottiglie di birra e un bicchiere di vino in un bar a Karlsruhe.

Soprannominata "il Fantasma di Heilbronn", il DNA fu ritrovato in ben 40 scene del crimine in Austria, Germania meridionale e Francia, compresi furti, rapine a mano armata e omicidi. La svolta nel caso arrivò nel 2009, quando la polizia francese scoprì il corpo carbonizzato di un uomo, presumibilmente un richiedente asilo scomparso nel 2002.

Durante la sua domanda d'asilo, l'uomo aveva fornito le sue impronte digitali, che la polizia utilizzò per cercare di confermare la sua identità: ancora una volta, trovarono il DNA del fantasma. C'era qualcosa che non tornava, però, poiché come detto dinanzi a vittima carbonizzata era un uomo, e il DNA del fantasma apparteneva a una donna.

Un ulteriore test del DNA rivelò che il DNA del fantasma non era presente. Questo portò a una sconcertante rivelazione: non c'era nessun serial killer. Il codice genetico poteva essere ricondotto a una donna che lavorava in un centro di confezionamento specializzato in forniture mediche e tutte le prove trovate erano dovute a una contaminazione del DNA.

Praticamente la donna che lavorava in questa fabbrica contaminò per sbaglio le provette che la polizia utilizzava per prendere il DNA, risultando quindi presente in tutte le scene del crimine trovate. Insomma, un caso che nemmeno Sherlock Holmes avrebbe potuto risolvere... o forse è stato tutto un piano di Moriarty?