Germania: console e palestre nei treni, è l'idea del futuro di Deutsche Bahn

, la compagnia ferroviaria più importante della Germania, caratterizzata da una partecipazione statale del governo, ha lanciato quella che potrebbe essere l’idea del futuro per la mobilità nei treni.

Si chiama Ideenzung, letteralmente “Treno Idea”, ed è un concept di un treno che vanta attrezzature come televisioni, console di gioco, tablet ed addirittura una palestra ed un’area giochi per i bambini.

La società ferroviaria ha intenzione di testarlo per i viaggi lunghi, in modo tale da rendere le tratte meno stressanti e più confortevoli principalmente per i più piccoli e le famiglie. Il tutto avverrebbe attraverso dei vagoni dedicati interamente all’intrattenimento ed il digitale, mentre per l’area dedicata alla palestra potrebbero sorgere non pochi problemi, in quanto potrebbe non ottenere le certificazioni di sicurezza per gli attrezzi.

Discorso diverso per l’area gioco, ma secondo quanto riportato da Engadget, che ha riportato l’indiscrezioni, nei treni potrebbero anche essere presenti delle poltrone girevoli.

DB, attraverso ciò vuole mettersi in concorrenza con le automobili senza conducente.