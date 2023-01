Germania contro Google: gli utenti non hanno abbastanza controllo sui loro dati sensibili

A diversi mesi dall’ultima multa dell’UE ai danni di Google arrivano altre cattive notizie per la Grande G: l’Antitrust tedesco ha concluso, dopo un’indagine preliminare, che gli utenti non hanno controlli adeguati su ciò che l’azienda fa con i loro dati sensibili.

L’analisi dei T&C avviata dal Bundeskartellamt nel maggio 2021 è arrivata a una prima conclusione: “Agli utenti non viene data una scelta sufficiente sul modo in cui acconsentono a questo trattamento di vasta portata dei loro dati attraverso i servizi [Google]. Le poche scelte offerte sono, in particolare, non sufficientemente trasparenti e troppo generiche”. Il Bundeskartellamt spinge pertanto su una specifica definizione di “scelta sufficiente”, per cui gli utenti sono liberi di limitare il trattamento dei dati al servizio specifico utilizzato, con possibilità di distinguere tra le finalità di utilizzo.

L’organo tedesco aggiunge poi che le scelte offerte devono invitare l’utente ad acconsentire al trattamento dei dati soltanto dopo avere illustrato nel dettaglio le conseguenze di tali scelte. Solamente in questa maniera i consumatori potranno agire con massima consapevolezza di ciò che comporta il processo di conservazione e trattamento dei dati sensibili.

Andreas Mundt, presidente del Bundeskartellamt, ha dichiarato: “Il modello di business di Google si basa in gran parte sull'elaborazione dei dati degli utenti. Grazie al suo accesso consolidato ai dati pertinenti raccolti da un gran numero di servizi diversi, Google gode di un vantaggio strategico rispetto ad altre società. Le pratiche [di Google] devono essere misurate rispetto ai requisiti previsti dalle nuove regole sulla concorrenza per le grandi aziende digitali”.

Naturalmente ora la Grande G avrà l'opportunità di commentare le obiezioni delle autorità. Per ora, un portavoce dell’azienda ha dichiarato quanto segue a TechCrunch: “Le persone si aspettano che gestiamo la nostra attività in modo responsabile, sia mantenendo le esperienze che mettono gli utenti al primo posto, sia aggiornando continuamente i nostri servizi per soddisfare le aspettative delle autorità di regolamentazione. Continueremo a impegnarci in modo costruttivo con l'FCO per cercare di risolvere le loro preoccupazioni”.

