La Germania di Hitler poteva battere Oppenheimer per la costruzione dell'atomica?

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista si trovava a un passo da una scoperta che avrebbe potuto cambiare il corso della storia: la fissione nucleare. Tuttavia, nonostante l'avanzamento scientifico, il Terzo Reich non riuscì a sviluppare un'arma nucleare funzionante, lasciando terreno fertile agli Stati Uniti.

La scoperta della fissione nucleare nel 1938 da parte dei chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassman, insieme ai fisici Lise Meitner e Otto Robert Frisch, aprì la strada a un potenziale salto tecnologico. Questa rivelazione, che mostrava come un nucleo di uranio potesse essere diviso in due rilasciando una quantità enorme di energia, aveva portato alla creazione del programma nucleare segreto tedesco, noto come Uranverein o "club dell'uranio".

Tuttavia, nonostante il talento dei suoi scienziati e l'autorizzazione di Hitler, il programma non riuscì a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. Le ragioni di questo fallimento sono molteplici. Alcuni sostengono che il programma fosse afflitto da problemi organizzativi e da una mancanza di cooperazione tra i suoi membri.

Altri ritengono che il regime nazista non fosse disposto a investire in una tecnologia ancora inesplorata senza la certezza della vittoria. Inoltre, l'invasione della Norvegia da parte dei tedeschi nel 1940, che aveva portato al controllo della centrale idroelettrica di Vemork e alla produzione di acqua pesante - ingrediente fondamentale per i reattori nucleari - si rivelò un colpo di fortuna per gli Alleati.

Infatti, una serie di bombardamenti strategici, e un audace attacco da parte di un commando norvegese, riuscirono a distruggere la struttura e a interrompere la produzione di acqua pesante, mettendo un freno decisivo al programma nucleare nazista.

Nonostante ciò, le voci sul programma nucleare iniziarono a girare. Il 2 agosto 1939, "la lettera di Einstein" fu inviata al presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt. Scritta da Leo Szilard e firmata da Albert Einstein, avvertiva che la Germania nazista aveva il potenziale per sviluppare "bombe estremamente potenti di un nuovo tipo" e suggeriva che gli Stati Uniti dovessero avviare il proprio programma nucleare.

Attore importante nel programma era Werner Heisenberg, il pioniere fisico quantistico noto per il principio di indeterminazione. C'erano anche una serie di altri scienziati ben affermati come Abraham Esau, Paul Harteck, Walther Gerlach e Erich Schumann. Heisenberg sembra dare la colpa alla mancanza di persone che lavorano sul programma, notando che gli Stati Uniti avevano 180.000 scienziati che lavoravano sul Progetto Manhattan, che erano molto più di quanti ne avessero i tedeschi. Harteck diede la colpa alla mancanza di soldi canalizzati verso il progetto.