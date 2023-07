Dopo la Germania, OPPO dice addio anche alla Francia: stop alle vendite di smartphone

Sono passati ormai un paio di mesi da quando il sito web di OPPO Germania è stato "ripulito" da ogni traccia di nuovi smartphone in uscita. Mentre la situazione tedesca del produttore cinese di smartphone resta ancora da chiarire, pare che nelle scorse ore OPPO sia uscita da un altro mercato europeo, quello francese.

La notizia arriva da FrAndroid, che spiega che Yang Technology, il distributore esclusivo di OPPO in Francia, ha terminato tutte le sue attività nel Paese d'Oltralpe. La notizia sarebbe stata anche ufficializzata da OPPO Francia nelle scorse ore, confermando l'addio sia di OPPO che di OnePlus al mercato francese.

Sempre secondo FrAndroid, ciò significa che non sarà più possibile acquistare smartphone OPPO e OnePlus in Francia, né tramite il sito web di OPPO Francia (che per ora non è stato "ripulito" come la controparte tedesca, però), né tramite i canali retail e i rivenditori al dettaglio. Tuttavia, tutti coloro che hanno già acquistato uno smartphone OPPO o OnePlus potranno dormire sonni tranquilli, dal momento che il supporto continuerà ancora per diversi anni.

In una nota riportata da FrAndroid, in particolare, si legge che "il servizio clienti verrà assunto direttamente da OPPO, così da permettere a tutti gli utenti di continuare ad utilizzare i propri prodotti, di accedere ai servizi post-vendita di assistenza, di ricevere i futuri aggiornamenti software, del sistema operativo, eccetera".

L'uscita di OPPO dal mercato francese, insieme allo stop alle vendite in Germania, fanno addensare anche qualche nube sulle possibilità di una permanenza di OPPO in Italia. In passato, però, BBK Electronics, la compagnia che possiede brand quali Realme, OPPO e OnePlus, ha confermato che non ha intenzione di abbandonare il mercato europeo. Intanto, resta ancora irrisolto il nodo del lancio di OPPO Find X6 Pro, arrivato mesi fa in Cina ma che ancora non ha una release europea sicura.