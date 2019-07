In Germania una piccola azienda ha battuto Amazon in tribunale

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Germania, dove la piccola società Hartmut Ortlieb, popolare per la vendita di borse per le biciclette, ha vinto contro Amazon in tribunale, segnando un precedente storico che potrebbe fare scuola anche in futuro.

Il proprietario della ditta tedesca ha portato il colosso americano davanti alla Corte sostenendo che gli utenti che cercavano le proprie borse tramite i motori di ricerca come Google, venivano reindirizzati anche ad Amazon che, però, commercializza anche i prodotti delle aziende concorrenti.

Un comportamento inaccettabile, secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, che hanno dato ragione alla piccola compagnia ed all'avvocato Florian Fuchs, il quale interpretato da un giornale locale ha specificato che da ora in poi qualunque negozio online che intende vendere più di una marca per una determinata categoria di prodotti dovrà tenere conto del verdetto. "Se pubblicizzano i loro prodotti utilizzando Google dovranno fare in modo che alla ricerca specifica corrisponda un'offerta specifica" ha affermato.

La parola fine sulla causa arriva dopo un altro procedimento dello scorso anno, quando i tedeschi avevano chiesto di escludere la concorrenza dai risultati delle ricerche fatte direttamente su Amazon. All'epoca però i giudici gli avevano dati torto.

Da ora però, chi passa tramite i motori di ricerca cercando "Ortlieb", otterrà solo i prodotti dell'azienda europea.



Da Amazon non sono però arrivati commenti.