Questi geroglifici Maya nascondono parte della storia di un importante ambasciatore

1300 anni fa, a El Palmar (Messico), un antico ambasciatore Maya venne sepolto in una semplice tomba, sulle cui scale venne trascritto qualcosa. Dopo aver studiato le scritte e confrontate con le analisi delle ossa dell'uomo, si è riusciti a ricostruire gran parte della sua storia, scoprendo anche la sua importanza nella società dell'epoca.

Secondo quanto riportato dai geroglifici, il suo nome era Ajpach' Waal ed era un "lakam", cioè un ambasciatore. Il suo compito era, quindi, viaggiare di città in città per ricoprire svariate missioni diplomatiche.

Come riportato nella sua tomba, è probabile che egli abbia percorso, nel corso della sua intera carriera, circa 560 chilometri, portando a termine ben 726 lavori. Il suo traguardo più celebre fu la pace stretta tra il re di Copán, un'antica città situata nell'odierna Honduras, e il regnante di Calakmul, un'antico centro che si ergeva vicino ad El Palmar. Tutto questo avvenne intorno al 726 d.C.

Studiati i geroglifici, i ricercatori hanno cominciato ad analizzare le ossa dell'uomo trovato e da esse, si è risaliti all'età in cui potrebbe essere deceduto, cioè tra i 35 e i 50 anni.

Un aspetto interessante è che l'uomo non avesse una dentatura normale, come tanti altri personaggi nella storia dell'umanità, ma è probabile che nel corso della sua vita abbia indossato delle sorte di protesi in pirite e giada, due minerali molto preziosi all'epoca. Un elemento sicuramente non di novità per i ricercatori, considerando che l'élite Maya era solita creare questi preziosi denti finti, per poterli dare in dono agli uomini che entravano nella pubertà.

Un altro particolare interessante sull'ossatura di quest'uomo, che ci rimanda ancora una volta alla tradizione Maya, risiede nel suo cranio. Esso, infatti, è leggermente schiacciato. Questo perché, quando un bambino nasceva, si era soliti lasciarlo molto tempo coricato su una superficie piana, al fine di far crescere loro questa testa leggermente piatta dietro - considerata, all'epoca, molto attraente.

Tuttavia, se da una parte esteriore, Ajpach' Waal poteva avere un cranio affascinante, di certo non si può dire lo stesso del suo interno. Egli, infatti, soffriva di iperostosi porodica, una condizione causata da una scarsa alimentazione - cosa paradossale, se ci si pensa, considerando che, nel nostro immaginario, i ricchi delle antiche civiltà potevano permettersi molto più cibo rispetto alle persone normali.

Ad ogni modo, i geroglifici suggeriscono una presunta caduta in disgrazia di questo ambasciatore 10 anni dopo l'alleanza stretta tra i re di Copán e Calakmul, poiché il primo venne ucciso. Questo dato verrebbe testimoniato anche dalla scarsità di oggetti funebri all'interno della tomba.

Il dottor Kenichiro Tsukamoto, direttore degli scavi e ricercatore presso l'Università della California, in merito a questa caduta nell'oblio, ha offerto un'interessante ipotesi: la rovina per Ajpach' Waal potrebbe essere stata determinata, sicuramente in piccola parte, anche dalla brutta dentatura che l'ambasciatore era costretto a mostrare con i vari rappresentanti. Una fine di carriera certamente spiacevole, considerando il grande lavoro portato a termine fino alla fine dei suoi giorni.