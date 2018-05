Gerry Scotti apre pagina Facebook e ingloba tutte le altre a suo nome: il web insorge

Gerry Scotti sembra essersi attirato le ire di buona parte del web negli ultimi giorni. Ma come ha fatto un personaggio "buono" della televisione come il 61enne pavese a far arrabbiare così tanto gli utenti? Vediamolo assieme.

Il tutto inizia lo scorso venerdì 11 maggio, quando Scotti, probabilmente aiutato da un team di esperti, decide di aprire la sua pagina ufficiale su Facebook, del quale era ancora sprovvisto. Tutti questi anni di assenza dal social network di Zuckerberg avevano fatto proliferare diverse pagine che utilizzavano il nome del popolare conduttore televisivo. Alcune in suo omaggio, altre decisamente no. Infatti, alcune erano veri e propri insulti a Scotti, che per ovvi motivi non citeremo qui, mentre altre erano satiriche.

Nulla di strano, se non fosse che la nuova pagina ufficiale ha inglobato tutte le altre riportanti il nome d'arte del conduttore televisivo, anche quelle a suo "sfavore", facendogli guadagnare quasi 100.000 seguaci in un colpo solo. Cosa che non è andata giù agli utenti di Facebook, che si sono ritrovati con il "mi piace" alla pagina.

Sulla pagina di Scotti sono comparse centinaia di recensioni negative, riportanti perlopiù definizioni senza alcun senso logico. Questo anche perché i gestori delle pagine si sono visti cancellare il proprio lavoro, anche se utilizzare il nome di una personaggio pubblico senza autorizzazione può chiaramente portare a queste situazioni. Il tutto ha fatto avere alla pagina una valutazione media di 1,4/5.