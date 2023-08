Il gesso dei calchi di Pompei potrebbe aver contaminato i resti delle vittime

I famosi calchi di gesso di Pompei hanno permesso a milioni di persone di assistere all’orrore degli ultimi momenti di una città. Purtroppo, però, un nuovo studio rivela che il gesso potrebbe aver contaminato anche i resti umani al suo interno.

Durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. una densa coltre di ceneri incandescenti seppellì la città di Pompei e tutti coloro che non riuscirono ad allontanarsi in tempo. La cenere, una volta indurita, ha formato uno strato molto resistente in cui gli archeologi spesso rinvengono dei vuoti.

Queste cavità sono generate dalla decomposizione delle sostanze organiche sepolte, dai mobili in legno ai corpi di persone e animali. Da oltre un secolo, gli archeologi utilizzano questi vuoti per realizzare dei calchi di gesso, preziose "fotografie" che immortalano gli ultimi istanti di vita delle vittime.

L'archeologo Llorenc Alapont dell'Università di Valencia e i suoi colleghi hanno cercato di svolgere alcune analisi chimiche sui resti organici presenti all’interno dei calchi, senza però ottenere alcun risultato. Il team ha rilevato una concentrazione alterata di fosforo e calcio in alcune ossa, che rende impossibile stabilire l’esatta causa di morte delle vittime (che a volte è meno scontata del previsto).

Se da un lato il gesso ha alterato la chimica dei resti umani, dall'altro ha contribuito a preservare altre informazioni, dalla posizione dei corpi all’espressioni dei volti, fino alla presenza di gioielli e indumenti. Senza contare che i calchi di Pompei contribuiscono al fascino di un parco archeologico che non smette mai di stupirci.