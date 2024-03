Quali sono le gesture fisiche degli smartphone Android? Alcune possibilità

Ebbene sì, potete rendere touch la cover del vostro smartphone e non solo lo schermo. Su Android, infatti, c'è molto di più dei gesti per lo schermo, tra cui gli swipe dal basso e dai lati o le azioni multitouch.

Stiamo parlando delle cosiddette Gesture Fisiche, che sono di varia natura e che consentono di aggiungere un numero variabile di azioni per migliorare la propria esperienza quotidiana smartphone alla mano.

Una riguarda lo scuotere il telefono, che consente di attivare la Torcia in pochi istanti. Per farlo, occorre installare un'app di terze parti presente sul Play Store, ovvero Shake-Torch (Flashlight).

Si tratta di un'app gratuita, che non richiede permessi particolari e che non invia dati personali.

Ben più potente è MacroDroid, che permette di configurare il proprio smartphone per farlo rispondere a ben più gesti fisici, attivando le cosiddette automazioni.

Potete configurare MacroDroid per rispondere alle azioni più disparate, ad esempio capovolgendo lo smartphone verso il basso e viceversa, oppure per lo scuotimento, personalizzando poi l'azione che desiderate che compia. Anche in questo caso siamo di fronte a un'app gratuita e verificata presente sullo Store ufficiale di Google.

Come dimostrano questi suggerimenti, i segreti del vostro smartphone sono davvero tantissimi. Volete un altro esempio? Ecco come caricare più velocemente il dispositivo Android.