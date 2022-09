Getty Images ha inflitto un ban alle immagini generate tramite IA

Dopo aver trattato l'IA che immagina come sarebbe Freddie Mercury, torniamo a soffermarci sul mondo dell'intelligenza artificiale. Infatti, il ben noto portale Getty Images ha deciso di bannare questi contenuti, in modo da evitare potenziali problematiche derivanti da essi.

Secondo quanto riportato da ArsTechnica e The Verge, l'azienda leader nella fornitura di immagini commerciali con questa mossa vuole prevenire potenziali problematiche legate al copyright. Nella nota legata a Getty Images e iStock di cui potete prendere visione mediante lo screenshot presente in calce alla notizia, viene affermato che le nuove misure si applicano con effetto immediato.

Non sono passati inosservati gli specifici esempi di IA, dato che sono stati messi in primo piano servizi come Stable Diffusion, Dall-E 2 e Midjourney. Di recente su queste pagine abbiamo trattato proprio le potenziali problematiche derivanti da Stable Diffusion, che ha fatto molto discutere in quanto strumento maggiormente "libero" rispetto agli altri (tanto che gli input possono tranquillamente generare immagini contenenti, ad esempio, personaggi popolari come Topolino).

Insomma, il ban della vendita di immagini generate tramite IA su Getty Images non arriva di certo con tempismo casuale. Tra l'altro, sono state rimosse tutte le immagini di questo tipo caricate in precedenza. Nel frattempo, IA come DALL-E si stanno evolvendo sempre di più.