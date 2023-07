Il geyser più grande al mondo potrebbe estinguersi a causa del cambiamento climatico

Lo Steamboat Geyser, nel Parco Nazionale di Yellowstone, è il geyser attualmente attivo più grande del mondo. Secondo un nuovo studio, però, questa meraviglia della natura potrebbe estinguersi a causa dell’aumento delle temperature globali.

Lo Steamboat è famoso in tutto il mondo per i suoi getti d'acqua bollenti che possono superare i cento metri di altezza. A differenza di molti altri geyser (come l'Old Faithful, anche lui in pericolo), le eruzioni dello Steamboat sono molto irregolari: tra un getto e l'altro possono passare tre giorni come cinquant'anni.

Per capire da cosa dipenda questa irregolarità, gli scienziati hanno analizzato il legno parzialmente mineralizzato che si trova in prossimità del geyser. Quando Steamboat erutta, infatti, l'acqua del geyser ricopre di silice gli alberi vicini. Questo minerale soffoca lentamente gli alberi ma ne impedisce la decomposizione, preservando la struttura del legno.

Utilizzando la datazione al radiocarbonio, gli scienziati dell'United States Geological Survey (USGS) hanno osservato che gli alberi sono riusciti a crescere maggiormente in tre periodi ben distinti: alla fine del XV secolo, alla metà del XVII secolo e alla fine del XVIII secolo. In questi intervalli di tempo, il geyser era quindi probabilmente quiescente.

Confrontando i periodi con le serie climatiche regionali, i ricercatori hanno scoperto che i tre periodi corrispondono a delle fasi di siccità. Queste condizioni ambientali hanno probabilmente ridotto l'approvvigionamento idrico locale, impedendo le eruzioni di Steamboat e consentendo la crescita degli alberi.

Non si tratta di periodi di inattività molto lunghi, tuttavia il cambiamento climatico potrebbe causare una siccità prolungata capace di ridurre l'attività dei geyser di Yellowstone. Secondo Shaul Hurwitz, che ha guidato lo studio, "potremmo aspettarci di vedere i geyser eruttare meno frequentemente e alcuni di essi potrebbero addirittura estinguersi".