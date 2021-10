Ghali ha detto che si esibirà fuori dall'orbita terrestre: cosa significa?

La notizia è passata un po' "in sordina" al di fuori delle community di appassionati di rap, ma in realtà la questione è interessante: Ghali ha affermato che si esibirà fuori dall'orbita terrestre. In particolare, il rapper italiano ha dichiarato di avere il passaporto "per lo Spazio".

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, in alcune Storie pubblicate sul profilo Instagram di Ghali, ora "sparite" in seguito alle classiche 24 ore, si poteva leggere: "non mi serve il passaporto americano, perché ho quello per lo Spazio". Inoltre, il rapper nostrano ha specificato: "sarò il primo rapper italiano a fare un concerto fuori dall'orbita terrestre". A queste affermazioni sono seguite delle "frecciatine" lanciate ai colleghi rapper, tra frasi come "ovvio che mi vendo se mi comprate" e "ho la proprietà di tutti i master della mia discografia fino a oggi".

In ogni caso, tornando all'annuncio apparentemente legato allo Spazio, Ghali non ha svelato molti dettagli relativamente a quale sia il suo progetto in merito. Non sono dunque in pochi a chiedersi cosa ci sia dietro alle "criptiche" dichiarazioni del rapper italiano, che avrebbe anche affermato di avere il "portafoglio per lo Spazio". C'è di mezzo una tra Blue Origin e Virgin Galactic? Non ci è dato saperlo per il momento, ma in alcune foto legate all'annuncio compare un fantomatico STOlar System Benetton. Sembrerebbe dunque essere coinvolto il popolare brand italiano Benetton. Ricordiamo infatti che Ghali è brand ambassador di Benetton.

Trovata di marketing (il nuovo singolo di Ghali esce il 29 ottobre 2021) o progetto effettivamente legato allo Spazio? Staremo a vedere.