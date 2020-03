Ghali realizza il video di Good Times in casa tramite delle dirette Instagram

Dopo J-Ax e Annalisa, anche Ghali ha deciso di registrare il video del suo ultimo singolo in casa. Tuttavia, lo ha fatto con una modalità un po' diversa: tramite alcune dirette Instagram in cui ha invitato i suoi fan a partecipare.

In particolare, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, Ghali Amdouni, questo il nome del rapper 26enne, ha voluto registrare il video della sua "Good Times", canzone che sta ottenendo un ottimo successo, direttamente in casa. Nonostante la situazione attuale, il rapper ha deciso di fare qualcosa di creativo e ha quindi invitato alcuni fan a partecipare alle dirette, facendo cantare a loro il brano, registrando le loro performance e utilizzandole per comporre il video.

Il risultato è l'unione delle persone, distanti fisicamente, ma vicine grazie alla canzone. Un modo creativo per realizzare un contenuto divertente e spensierato durante questa quarantena e per portare un sorriso sul volto dei fan. L'Italia non si ferma e la sua musica nemmeno: iniziative di questo tipo continuano a garantirci sempre nuova musica da ascoltare.

Vi ricordiamo che recentemente anche altri artisti hanno trovato dei metodi per portare un po' di canzoni nelle case degli italiani. Fedez ha cantato dal suo balcone in diretta su Instagram, mentre Francesca Michielin ha spostato il suo concerto su Facebook.