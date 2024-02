Sotto i ghiacci della Groenlandia c'è una base segreta nucleare degli USA

Nascosta sotto l'immenso manto ghiacciato della Groenlandia giace Camp Century, testimone muto delle ambizioni e dei segreti dell'epoca della Guerra Fredda. Inaugurata nel 1959, questa installazione militare segreta fungeva da epicentro per il Progetto Iceworm, un programma altamente riservato dell'esercito statunitense.

Sebbene ufficialmente fosse presentata come un centro di ricerca scientifica, la realtà celava un obiettivo ben più inquietante: servire da base per il dispiegamento di siti di lancio di missili nucleari sotto il ghiaccio artico. In un periodo caratterizzato da un picco di tensioni tra superpotenze, questa ardita iniziativa incarnava le estreme lunghezze a cui le nazioni erano disposte ad andare per assicurarsi un vantaggio strategico nelle profondità gelide della Guerra Fredda.

Il Progetto Iceworm rappresentava l'apice della segretezza. Avviato alla fine degli anni '50 e ufficialmente messo in opera intorno al 1960, la sua esistenza venne confermata solo nel 1996, con la declassificazione di documenti governativi. Fu grazie a questi che il pubblico apprese la verità sul progetto e la sua copertura, Camp Century.

L'obiettivo principale del Progetto Iceworm era quello di schierare una rete di siti mobili di lancio di missili nucleari sotto il manto ghiacciato della Groenlandia, nel tentativo di potenziare le capacità di deterrenza nucleare dell'America contro l'Unione Sovietica. Camp Century, mascherata perfettamente, iniziò la sua costruzione nel 1959 e restò operativa fino al 1967.

Quando gli americani si rivolsero al governo danese, però, non furono del tutto trasparenti. Presentarono Camp Century come un esperimento per testare tecniche di costruzione in condizioni artiche e per dimostrare la fattibilità di avamposti militari economici sulla calotta glaciale, sostenendo inoltre che il campo avrebbe condotto "esperimenti scientifici".

Tuttavia, la principale missione di Camp Century era di dimostrare la possibilità di scavare una rete di tunnel sotto il ghiaccio per nascondere armi nucleari. Nonostante inizialmente il progetto sembrasse un successo, ben presto emersero problemi legati alla stabilità, portando alla chiusura definitiva del campo e alla fine del Progetto Iceworm. Oggi, con il cambiamento climatico e il progressivo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, si teme che i rifiuti abbandonati, compresi materiali nucleari e chimici, possano emergere, mettendo a rischio un habitat già vulnerabile.