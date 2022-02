Vi abbiamo più volte raccontato di storie riguardanti il cambiamento climatico. Come ad esempio l'Indonesia che sta cambiando la sua capitale perché quella attuala sta sprofondando nel mare. Bene, per farvi un altro esempio, sapete che il ghiacciaio più alto dell'Everest ha perso 2.000 anni di ghiaccio in soli 25 anni?

Stiamo parlando del "Colle Sud", che sta subendo una rapida perdita del ghiaccio a causa delle temperature sempre più alte. Sono tante le preoccupazioni di questo fenomeno:

Sarà più difficile scalare il monte Everest a causa del substrato roccioso esposto; Coloro che fanno affidamento su questi ghiacciai per avere acqua potabile e per l'agricoltura si troveranno in difficoltà; Ci sarà un rischio più alto di valanghe.

I modelli dei ricercatori mostrano che diversi decenni di ghiaccio accumulato vengono persi ogni anno. Negli ultimi 25 anni si sono verificati circa 55 metri di assottigliamento del ghiacciaio, stimano i modelli dei ricercatori; circa 80 volte più veloce del ghiaccio formatosi negli ultimi due millenni.

Sebbene i cambiamenti siano stati più intensi sull'Everest dalla fine degli anni '90, i cambiamenti innescati dal riscaldamento del clima sembrano essersi verificati dagli anni '50 ad oggi. In poche parole, la neve sta attualmente scomparendo a un ritmo molto più veloce di quanto non venga sostituita. Se questo fenomeno si sta verificando nella parte più alta della Terra, è palese che potrebbe star avvenendo praticamente ovunque.

"Anche il tetto della Terra è influenzato dal riscaldamento di origine antropica", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista NPJ Climate and Atmospheric Science. A proposito di neve, sapete che quella che sta cadendo sulle Alpi è piena di plastica?