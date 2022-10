Questo ghiacciaio contiene al suo interno milioni di locuste estinte

Il Grasshopper Glacier è un ghiacciaio molto particolare: al suo interno sono conservati i resti di milioni di locuste estinte. Si trova nelle Beartooth Mountains della Custer National Forest, a sud-ovest di Billings, nel Montana, e può essere osservato (e studiato) soltanto per 2 mesi all'anno.

La particolare caratteristica che contraddistingue questo pezzo di ghiaccio, ovvero le locuste delle Montagne Rocciose, vennero scoperte per la prima volta nel 1914 da parte dell'US Bureau of Entomology, con l'ultimo esemplare della specie vivo raccolto nel 1902 (sapete che le locuste sono capaci di individuare un tumore con l'olfatto?). Incredibilmente, non sappiamo come faccia a trovarsi qui questo enorme sciame.

Gli esperti ipotizzano che gli insetti abbiano ceduto alle condizioni meteorologiche estreme mentre sorvolavano le cime gelide del ghiacciaio. Così le abbondanti nevicate e le calotte glaciali li hanno preservati per l'eternità - o almeno fino a quando la struttura non sarà sciolta dal cambiamento climatico - appena sotto la superficie.

La critica al cambiamento delle temperature del nostro pianeta non è gratuita: nell'anno della scoperta del ghiacciaio, la struttura si estendeva per 8 chilometri, ma a causa del riscaldamento del globo il ghiacciaio si è ridotto rapidamente, estendendosi ora a soli 3,32 chilometri. Una volta che il ghiaccio si scioglie i resti contenuti al suo interno vengono perduti per sempre e gli scienziati hanno poco tempo per raccoglierli e studiarli.