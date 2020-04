Il ghiacciaio Denman sta lentamente affondando nel canyon più profondo del mondo

I ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo a velocità senza precedenti, non potrebbe andare nient'altro storto, giusto? Sbagliato! Un gigantesco canyon, all'interno del ventre roccioso del continente, potrebbe peggiorare le cose.

In uno studio pubblicato il 23 marzo sulla rivista Geophysical Research Letters, i ricercatori hanno utilizzato più di 20 anni di dati satellitari per monitorare il ghiaccio nel ghiacciaio di Denman. I ricercatori hanno scoperto che, oltre al fatto che il fianco occidentale si è ritirato di 5 chilometri tra il 1996 e il 2018, un profondo canyon sotto il ghiacciaio potrebbe aumentare la velocità di scioglimento del ghiacciaio.

Il fianco occidentale del ghiacciaio Denman scorre sopra il canyon più profondo della Terra, che arriva fino a 3.500 metri sotto il livello del mare. Sul fianco occidentale è presente una depressione che permette il contatto con l'acqua calda dell'oceano; quest'ultima si sta riversando sempre di più all'interno del canyon, trasformando gradualmente il canale di Denman in una gigantesca ciotola di fusione.

"A causa della forma del terreno sotto il lato occidentale di Denman, esiste un potenziale per un ritiro rapido e irreversibile, e questo significa sostanziali aumenti dei livelli globali del mare in futuro", afferma l'autore dello studio principale Virginia Brancato, del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Nel nuovo studio, tra te tante cose, i ricercatori hanno utilizzato i dati satellitari del Centro aerospaziale tedesco e dell'Agenzia spaziale italiana per misurare la massa persa del ghiacciaio.

Secondo quanto osservato, il ghiacciaio ha perso più di 268 miliardi di tonnellate di ghiaccio in due decenni. Se le attuali tendenze del riscaldamento climatico continuano, il ghiacciaio Denman potrebbe scomparire per sempre. Mentre la linea di terra del ghiacciaio continuerà ad affondare più in basso nel canyon, l'acqua calda dell'oceano incontrerà i blocchi più grandi del ghiaccio, facendoli sciogliere ancora più velocemente.