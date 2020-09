Il ghiacciaio che regge le sorti dell'intero globo si sta sciogliendo

Il ghiacciaio Thwaites che si trova nel mare di Amundsen, nell'Oceano Atlantico, è stato soprannominato dagli scienziati il "Ghiacciaio del giorno del giudizio" in quanto, se si sciogliesse, avrebbe il potere di distruggere l'interno globo. In che modo?

Grande quanto la Gran Bretagna, la NASA ha affermato che sciogliendosi Thwaites innalzerebbe il livello del mare di ben mezzo metro e secondo i recenti monitoraggi le sue condizioni starebbero progressivamente peggiorando. Thwaites protegge dal riscaldamento dell'oceano i "colleghi", gli altri ghiacciai, ma con il suo scioglimento tutti questi crollerebbero nell'oceano, innalzandosi al punto da sommergere non soltanto New York e Miami ma gli interi Paesi Bassi.

Il ghiacciaio Thwaites infatti non andrebbe preservato soltanto per evitare i rischi del suo scioglimento, quanto per la sua funzione di barriera tra l'oceano che continua a riscaldarsi e i ghiacciai che protegge, alcuni dei quali in zone diverse si stanno già sciogliendo con una drammatica velocità. Una volta caduto Thwaites, il resto sarebbe una drammatica cascata che innalzerebbe il livello del mare di ben tre metri, fenomeno che distruggerebbe le zone costiere di tutto il mondo.

Il ghiaccio del "giorno del giudizio" sta diventando instabile a causa della ritirata dei suoi bordi che giorno dopo giorno diventa più allarmante. Una ricerca della Proceedings of the National Academy of Sciences, una rivista ambientale, teme che purtroppo il fenomeno non possa che accelerare senza una presa di posizione immediata e decisiva. La ricerca si è occupata di studiare principalmente le zone danneggiate dal taglio di piattaforme di Pine Island, la cui fine sembra molto vicina, e Thwaites, queste sono aree sono costituite da fratture e crepacci a stretto contatto con la roccia che va a colpire i ghiacciai.

Il ghiacciaio del giorno del giudizio non è un soprannome casuale, dalla sua resistenza dipende infatti la vita di molti, moltissimi esseri umani.