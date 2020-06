Il ghiaccio d'acqua non sarà la prima risorsa che utilizzerà l'umanità sulla Luna

L'umanità vuole tornare sulla Luna nel 2024 e questa volta ha intenzione di restarci, stabilendo una presenza permanente. Una delle scoperte più importanti che hanno portato all'idea di questo grande obiettivo è sicuramente quella del ghiaccio d'acqua, importantissimo per gli astronauti e per produrre carburanti per razzi.

Tuttavia, il ghiaccio non sarà mai la prima risorsa che gli umani utilizzeranno sul nostro satellite, hanno sottolineato degli esperti in una recente conferenza scientifica. Ad essere utilizzata per prima sarà la luce solare. "La prima e più semplice risorsa che abbiamo lì è l'energia solare", afferma Jake Bleacher, geologo e capo esploratore della NASA.

Gli strumenti operativi sulla superficie lunare avranno bisogno di energia per funzionare, e lo stesso vale per supportare la futura base sulla Luna che la NASA intende costruire come parte del programma Artemis. Sul nostro satellite ci sono luoghi soprannominati come "picchi di luce eterna", ed è qui che si dirigerebbero i primi esploratori. Ad esempio il cratere Peary, il più grande in prossimità del Polo nord lunare, ha alcune parti che ricevono sempre la luce della nostra stella; l'unica regione del sistema solare finora conosciuta in cui il Sole non tramonta mai.

"Abbiamo sentito molto parlare della storia del ghiaccio nel polo, sicuramente, è una bella storia", sottolinea Sam Lawrence, scienziato planetario presso il Johnson Space Center della NASA. "Ma è l'illuminazione che è la risorsa che stiamo effettivamente cercando con le missioni Artemis."