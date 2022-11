Il ghiaccio dei fast food è spesso più sporco dell'acqua del gabinetto

Anche se mangiare i cibi ultraprocessati dei fast food a lungo andare potrebbe non essere salutare, quello che vi consigliamo di non fare è di prendere una bevanda con il ghiaccio. Il motivo è semplice: così come mostrato da un video di TikTok del 2021 - e riportato anche da Repubblica qualche anno fa - spesso la macchina del ghiaccio è mal tenuta.

Diversi studi hanno scoperto che il ghiaccio del ristorante può essere sporco e contaminato da batteri pericolosi. Negli Stati Uniti, pensate, l'elenco dei contaminanti dopo un'esame comprendeva E. coli, Salmonella, Listeria, batteri coliformi e perfino la muffa. Sebbene la situazione sia "Made in USA", non fatichiamo a credere che anche nel Bel Paese la situazione possa essere simile.

Non solo nel nuovo continente: altri studi svolti nel Regno Unito e in Cina confermano gli alti livelli di contaminazione batterica e muffa che sono stati trovati nel ghiaccio dei fast food, così come ci racconta anche ABC news.

La notizia secondo cui il ghiaccio di questi ristoranti sia più sporco dell'acqua del bagno risale addirittura al 2006, quando una studentessa di seconda media della Florida, dopo aver fatto analizzare all'Università della sua città dei campioni raccolti nei fast food, trovò livelli di contaminati peggiori di quelli che esistevano all'interno della tazza del water.

Certo, sicuramente non in tutti i casi, ma è sempre meglio scegliere con cura il posto in cui si va a mangiare... anche se questi cibi ultraprocessati non fanno sicuramente bene.