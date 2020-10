Il ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente degli ultimi 12.000 anni

La calotta glaciale della Groenlandia non si sente per niente bene. È come se avesse la febbre, poiché secondo quanto riportato da nuova ricerca, il ghiaccio si sta sciogliendo più velocemente che in qualsiasi momento negli ultimi 12.000 anni. La situazione sembra essere gravissima. Scienziati di tutto il mondo e perfino l'ONU ci hanno avvisato.

Nello studio, riportato recentemente sulla rivista Nature, gli scienziati guidati dall'Università di Buffalo hanno inserito il moderno declino della calotta glaciale nel sud-ovest della Groenlandia in un contesto storico, utilizzando misurazioni del mondo reale e la ricostruzione degli antichi confini della calotta glaciale.

"Penso che questa sia la prima volta che l'attuale stato di salute della calotta glaciale della Groenlandia sia stato inserito in un contesto a lungo termine", afferma in una dichiarazione Jason Briner, professore di geologia all'Università di Buffalo e autore principale del nuovo studio. "Non è un segreto che la calotta glaciale della Groenlandia sia in condizioni irregolari e stia perdendo ghiaccio a un ritmo crescente".

I ricercatori sostengono che le perdite di massa previste per il resto di questo secolo siano comprese tra 8.800 e 35.900 miliardi di tonnellate. Una perdita di ghiaccio che avrà un grave impatto sull'innalzamento del livello del mare globale: da 2.4 a 9.9 centimetri. Questa nuova ricerca è l'ultima di una lunga serie di studi recenti che hanno dimostrato che la calotta glaciale della Groenlandia si trova in uno stato davvero pessimo.

La calotta in questione potrebbe perfino aver superato il punto di non ritorno.