Il ghiaccio marino antartico continua a diminuire - nessun recupero in vista

Dopo aver assistito a temperature che non vedevamo da 200 anni, l'estate del 2023 si sta rivelando tra le più ostiche di sempre. Ma anche nell'emisfero australe, la situazione non è delle migliori; il livello del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il punto più basso dall'inizio del suo monitoraggio.

Già lo scorso Febbraio (nel periodo estivo dell'emisfero sud) i ricercatori climatici avevano annunciato la più severa diminuzione del ghiaccio antartico in 45 anni di registrazioni satellitari. I dati raccolti non erano definitivi, e i ricercatori si aspettavano un recupero nella cosiddetta "fase di crescita invernale"; come emerso dalle osservazioni di Giugno tuttavia, ciò non è avvenuto e il ghiaccio intorno all'Antartide è ai minimi storici.

Comparandone l'estensione prima del 2010, l'oceano meridionale si ritrova ora con 2,6 chilometri quadrati di ghiaccio marino invernale in meno. Questi livelli estremi hanno sorpassato i record raggiunti negli anni 2016, 2017 e 2022. "Definirlo 'senza precedenti' non è abbastanza," ha affermato l'oceanografo Edward Doddridge.

Doddridge ha poi spiegato che in termini statistici si tratta di un evento sigma-cinque: "in pratica sono cinque deviazioni oltre la norma. Significa che se non fosse cambiato nulla, ci aspetteremmo di vedere un inverno così ogni 7,5 milioni di anni."

Lo scienziato afferma che la crisi climatica sia con tutta probabilità la causa, ma il motivo esatto dietro a questo scioglimento estremo è ancora ignoto. Secondo gli studi iniziali, l'aumento di venti caldi (causati anche dall'arrivo de El Niño) nella regione potrebbe essere una delle molteplici cause che hanno portato alla brusca perdita del ghiaccio.