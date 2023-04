Il ghiaccio marino artico raggiunge il record minimo per il secondo anno di fila

Il ghiaccio marino antartico ha raggiunto il record minimo per il secondo anno consecutivo. Questo è il secondo anno consecutivo dove viene battuto il record per l'estensione minima del ghiaccio marino. Si tratta chiaramente di una brutta notizia che non fa altro che sottolineare l'impatto del cambiamento climatico sulla Terra.

In genere, il ghiaccio marino raggiunge un'estensione massima di circa 18,5 milioni di chilometri quadrati a settembre, prima di scendere a circa 2,5 milioni di chilometri quadrati a fine febbraio. Purtroppo però il 21 febbraio i dati hanno mostrato che solo 1,79 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio marino rimanevano intorno alla costa antartica.

Una cifra del 40% in meno rispetto alla media tra il 1981 e il 2010 di 136.000 chilometri quadrati rispetto al precedente minimo storico del 25 febbraio 2022. Nonostante la cattiva notizia, gli scienziati affermano che le tendenze in un periodo di tempo così breve non sono necessariamente indicative di un modello generale.

"La risposta dell'Antartide al cambiamento climatico è stata diversa da quella dell'Artico", ha spiegato in una dichiarazione Ted Scambos del Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences (CIRES). "La tendenza al ribasso del ghiaccio marino potrebbe essere un segnale che il riscaldamento globale sta finalmente influenzando il ghiaccio galleggiante intorno all'Antartide, ma ci vorranno molti altri anni per esserne sicuri."