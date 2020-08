Quanto ghiaccio ha perso la Terra in dal 1994 al 2017? La risposta vi lascerà senza parole

Gli scienziati osservano continuamente l'andamento degli scioglimenti dei ghiaccio mediante l'utilizzo dei satelliti che si trovano sopra la nostra testa. Analizzando osservazioni satellitari di ghiacciai, montagne e calotte glaciali tra il 1994 e il 2017, un nuovo studio ha calcolato la perdita di ghiaccio subita durante questo periodo.

Quanto ghiaccio si è perso? 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio. Descrivendo questa perdita come "sconcertante", il gruppo ha scoperto che lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali potrebbe causare un aumento drammatico del livello del mare, raggiungendo forse un metro di altezza entro la fine del secolo.

Questi risultati corrispondono alle previsioni dello scenario peggiore delineate dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite. "In passato i ricercatori hanno studiato singole aree - come l'Antartico o la Groenlandia - dove il ghiaccio si sta sciogliendo. Questa è la prima volta che qualcuno ha osservato tutto il ghiaccio che sta scomparendo dall'intero pianeta", afferma il professor Andy Shepherd, direttore del Center for Polar Observation and Modeling dell'Università di Leeds. "Quello che abbiamo trovato ci ha sbalorditi".

Lo studio arriva una settimana dopo che i ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che la calotta glaciale della Groenlandia potrebbe aver superato un punto di non ritorno. Le nevicate che riforniscono i ghiacciai del paese ogni anno non possono più tenere il passo con il ritmo dello scioglimento dei ghiacci, il che significa che la calotta glaciale della Groenlandia continuerà a perdere ghiaccio anche se le temperature globali smetteranno di salire.

Insomma, purtroppo non ci sono buone notizie su questo fronte... e difficilmente ce ne saranno continuando di questo passo.