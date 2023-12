Ghiandola ritenuta 'inutile' dai medici potrebbe essere cruciale per combattere il cancro

Nascosta dietro lo sterno, c'è una piccola ghiandola grassa spesso considerata 'inutile' nell'età adulta: il timo. Tuttavia, una recente ricerca ha messo in discussione questa convinzione, suggerendo che il timo potrebbe essere più importante di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio, condotto da ricercatori statunitensi, ha osservato che coloro che subiscono una timectomia, ovvero la rimozione del timo, affrontano un rischio maggiore di morte per qualsiasi causa e di sviluppare il cancro in seguito nella vita. Sebbene lo studio sia osservazionale e non possa stabilire una causalità diretta tra la rimozione del timo e l'insorgenza del cancro o altre malattie fatali, i risultati hanno destato preoccupazione tra i ricercatori.

Nell'infanzia, il timo è noto per svolgere un ruolo critico nello sviluppo del sistema immunitario. I bambini senza questa ghiandola mostrano riduzioni a lungo termine nelle cellule T, cruciali per combattere germi e malattie, e una risposta immunitaria compromessa ai vaccini. Con la pubertà si riduce e produce meno cellule T, sembrando superfluo. Tuttavia, la sua rimozione durante interventi di cardiochirurgia potrebbe non essere così innocua come si pensava.

I ricercatori hanno confrontato i risultati di pazienti sottoposti a cardiochirurgia, distinguendo tra coloro che avevano rimosso il timo e quelli che non lo avevano fatto. Hanno scoperto che i pazienti con timectomia avevano quasi il doppio delle probabilità di morire entro 5 anni e il doppio delle probabilità di sviluppare il cancro rispetto ai controlli. Inoltre, il cancro in questi pazienti era generalmente più aggressivo e spesso recidivava dopo il trattamento.

I risultati suggeriscono che il timo possa avere un ruolo importante nel mantenimento della salute nell'età adulta, contribuendo alla produzione di nuove cellule T e alla prevenzione di malattie.