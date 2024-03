La ghigliottina è dolorosa? La risposta potrebbe sconvolgerti

Nonostante possa apparire ancora oggi raccapricciante, alcuni sostengono che la ghigliottina potrebbe essere il metodo di esecuzione più indolore. In teoria, ciò dovrebbe significare una morte istantanea. Ma lo è davvero?

Ripercorrendo brevemente la sua storia, nel 1789 il dottor Joseph-Ignace Guillotin riteneva la morte mediante una ghigliottina quasi serena. Tre anni dopo, sarebbe divenuta lo strumento di morte ufficiale. Per quanto inoltre possa apparire assurdo, è importante ricordare come l’ultima esecuzione fu effettuata nel 1977 in Francia. Come è facile immaginare, questa volta non si tratta di Nikola Tesla che parlava con gli alieni. Come possiamo però rispondere ad una simile domanda?

Tanto per cominciare, possiamo sfruttare dei rapporti aneddotici. Quando ad esempio la regina inglese Anna Bolena fu decapitata nel 1536, i testimoni giurarono che le sue labbra continuavano a muoversi, come se avesse un ultimo messaggio da comunicare. Nel 1905, l'ambizioso medico francese Jacques Beaurieux provò a chiamare il nome di un uomo, Languille, dopo che era stato appena decapitato. Il risultato sembrerebbe incredibile.

"Poi gli occhi di Languille si fissarono decisamente nei miei e le pupille si concentrarono. Non si trattava dunque di quella specie di sguardo vago e senza espressione, che si può osservare ogni giorno nei moribondi con cui si parla: si trattava di occhi innegabilmente vivi che mi guardavano. Dopo diversi secondi, le palpebre si richiusero, lentamente e in modo uniforme, e la testa assunse lo stesso aspetto che aveva prima che la chiamassi", ha scritto lo stesso Beaurieux.

Considerando però che la testa cadeva direttamente all’interno di un secchio, risulta abbastanza difficile prendere per buone simili dichiarazioni. Passiamo dunque al mondo animale.

Uno studio del 2013 condotto in Nuova Zelanda ha esaminato l'attività cerebrale di ratti decapitati utilizzando il monitoraggio elettroencefalografico (EEG). Sono state quindi realizzate delle minuscole ghigliottine e i ratti sono stati sedati prima di essere decapitati. I risultati in questo caso sono decisamente inquietanti.

Sorprendentemente, l’attività EEG è persistita per 10-15 secondi dopo il taglio delle loro teste. Tutto ciò si traduce in un lasso di tempo in cui (teoricamente) potevano provare dolore.

Tentando di arrivare a delle conclusioni e dopo aver visto la disgustosa storia degli obitori, appare evidente come siano necessarie ulteriori ricerche per tentare di stabilire definitivamente se e quanto possa risultare dolorosa la ghigliottina. Ad ogni modo, ci auguriamo che nessuno debba più "provarla".

