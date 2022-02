Ghost of Kiev: il pilota di jet soprannominato 'fantasma di Kiev' esiste davvero?

Nelle ultime ore una voce sta facendo il giro del mondo riguardante il conflitto in Ucraina: l'esistenza di un pilota di jet che pare abbia abbattuto numerosi veicoli russi. I media, il pubblico e gli utenti dei social lo hanno soprannominato Ghost of Kiev ("fantasma di Kiev"). La storia sulla sua esistenza, però, potrebbe non essere vera.

Ovviamente così come accade in questi casi, la storia cambia praticamente da un interlocutore all'altro. "Ufficialmente", questo presunto fantasma di Kiev dovrebbe aver abbattuto sei jet nemici, ma la prima menzione del pilota appare in una serie di tre tweet che mostrano un solitario jet da combattimento ucraino che opera sulla capitale.

La storia è cresciuta online e, facendo un piccolo controllo sui Social Media, è possibile osservare numerosi eventi (e abbattimenti confermati) sul conto di questo leggendario pilota di jet. Anche dalle autorità è estremamente difficile avere dati affidabili: il Ministero della Difesa ucraino ha effettivamente pubblicizzato la storia di un "vendicatore dell'aria" sopra Kiev, ma le storie non erano coerenti con quanto affermato dall'esercito russo nei primi due giorni di conflitto (non che le dichiarazioni della Russia possano essere considerate affidabili certo, ma c'è dell'altro).

La prova più schiacciante sulla falsità dei video che girano online deriva da questo video YouTube condiviso dal canale Comrade_Corb, che mostra un filmato sul fantasma di Kriev in azione. Tuttavia, così come è possibile osservare dalla descrizione, il video è stato creato con un Digital Combat Simulator World (DCW), ovvero un simulatore di combattimenti aerei - lo ha confermato il proprietario del canale all'Associated Press.

Inoltre, lo stesso video preso dal canale di Comrade_Corb, è stato condiviso dalla pagina Twitter ufficiale dell'esercito ucraino. Insomma, per adesso non sembrano esserci le prove di un asso dell'aviazione che protegge i cieli dell'Ucraina... e non possiamo far altro che sperare che in futuro non ce ne sarà bisogno.