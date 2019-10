Ghostbusters: Sony lancia un'esperienza in realtà aumentata per il 35esimo anniversario

Sony, per celebrare il 35esimo anniversario dei Ghostbusters, sarebbe pronta a lanciare una nuova divertente esperienza in realtà aumentata dedicata agli iconici acchiappa fantasmi. I turisti che dal 12 Ottobre si recheranno preso il Ginza Sony Park di Tokyo potranno ricalcare le orme dei protagonisti Ray, Peter, Egon e co.

Ai partecipanti sarà chiesto di indossare un visore che permetterà loro di vestire i panni dei Ghostbusters e quindi sterminare tutti i fantasmi che compariranno intorno.

Sony ha specificato che terrà da due a quattro sessioni al giorno dal 12 Ottobre all'8 Dicembre: la partecipazione sarà gratuita, motivo per cui l'azienda si aspetta un interesse elevato da parte degli utenti. Tuttavia, anche inviando la richiesta non si sarà certi della partecipazione: il colosso dell'intrattenimento ha infatti sottolineato che si terrà una vera e propria lotteria che sceglierà coloro che potranno prendere parte al tour.

L'esperienza in AR sarà disponibile solo a Tokyo, esclusivamente in lingua giapponese. Sony ha descritto l'evento come un "debutto dimostrativo" di una nuova tecnologia che, quindi, in futuro potrebbe approdare anche in altri paesi.

Di recente è anche stata rilasciata una nuova edizione in home-video del cult di Ivan Reitman, in occasione proprio del 35esimo anniversario. Per tutte le informazioni vi rimandiamo ala news dedicata.