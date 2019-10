La giacca smart di Google e Levi's arriva in Italia il 4 Ottobre

Google ed il popolare marchio d'abbigliamento Levi's hanno annunciato la nuova linea di giacche smart che integra la tecnologia Jacquard del motore di ricerca. Sul sito web sarà possibile acquistare due modelli: Classic Trucker e Sherpa Trucker. La novità però più interessante è però rappresentata dal lancio in Italia, in programma domani.

La differenza tra i due modelli è minima ed è da ricerca solo nella vestibilità e le stagioni in cui possono essere indossati. A livello di prezzi non si parla di cifre proibitive: la variante Classic potrà essere acquistata a 198 Dollari, mentre la Sherpa a 248 Dollari.

Come avvenuto con il Levi's Commuter, tramite alcune gesture e tocchi al polsino sarà possibile accedere alle funzioni dello smartphone senza toglierlo dalla tasca. Il tutto grazie ad alcuni cavi Jacquard in lega metallica integrati all'altezza del polso, che lo rendono touch, mentre l'abbinamento allo smartphone avviene tramite un piccolo tag che può essere usato anche su altri capi d'abbigliamento della gamma.

Rispetto al Commuter, le nuove giacche offrono più memoria e quindi una gamma più ampia di funzioni (19 in totale), che possono essere personalizzate tramite un'app per iOS ed Android. La giacca supporta la risposta alle chiamate, Google Assistant ed include anche una fotocamera anteriore. Inoltre, è in grado di riprodurre la musica.