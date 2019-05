Un giacimento minerario di Marte sembra essere stato creato da esplosioni vulcaniche

Un recente studio ha scoperto che uno strano deposito minerario è stato causato, molto probabilmente, da diverse attività vulcaniche. Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Geology, potrebbe aiutare gli scienziati ad assemblare una linea temporale dell'attività vulcanica e delle condizioni ambientali di Marte.

Questa è una delle prove più tangibili del vulcanismo marziano, e comprendere l'importanza di questo fenomeno è "importante per capire il bilancio idrico nel magma di Marte, nell'abbondanza delle falde acquifere e nello spessore dell'atmosfera" afferma Christopher Kremer, della Brown University.

Le esplosioni vulcaniche si verificano quando dei gas, come il vapore acqueo, viene dissolto nel magma sotterraneo. Quando la pressione del gas è superiore alla resistenza della roccia, esplode, rilasciando in aria una nube di fuoco e cenere.

Questo tipo di eruzioni, pensano gli scienziati, potrebbero essersi verificate all'inizio della storia marziana, quando c'era l'acqua. Mentre l'acqua si estingueva, anche le esplosioni vulcaniche si sono fatte più rare, lasciando spazio ad un vulcanismo più effusivo (un rilascio di lava superficiale).

Questo nuovo studio ha esaminato un deposito situato in una regione chiamata Nili Fossae. Il deposito sembra essere composto da olivina minerale (un materiale piuttosto comune nel sistema solare), e come sia arrivato in superficie resta un mistero.

I ricercatori quindi, usando i dati del Mars Reconnaissance Orbiter, hanno scoperto che il vulcanismo esplosivo è la causa più probabile. Il deposito si estende uniformemente sulla superficie in lunghi strati continui che si depositano uniformemente su colline, valli, crateri e altre caratteristiche.

La squadra non dovrà fare affidamento solo sui dati orbitali, il rover Mars 2020 della NASA infatti, toglierà ogni dubbio sull'origine di questa olivina. Qualsiasi risultato trovi il rover, è comunque importante per comprendere l'evoluzione del pianeta.

Marte continua a far parlare di se, recentemente infatti, alcuni scienziati hanno trovato una grande quantità di acqua ghiacciata sul pianeta.