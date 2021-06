La Gialappa's Band sbarca su Twitch: commenterà le partite di Euro 2021

La Gialappa's Band è pronta arriva su Twitch e lo fa per un appuntamento importante: gli Europei di Calcio 2021 che prenderanno il via l'11 Giugno. Marco Santin e Giorgio Gherarducci infatti proporranno, in collaborazione con RDS Next, le telecronache delle partite della competizione calcistica continentale.

Il commento dei match avverrà dall'Auditorium Multimediale di RDS e vedrà protagonisti Carlo Pellegatti e Giampaolo Gherarducci.

Il programma, trasmesso sul canale ufficiale della Gialappas Band, si chiamerà "Twitch dire Europei" e vedrà la presenza di tantissimi ospiti che accompagneranno gli appassionati per tutte le 29 partite, dal kick off dell'11 Giugno in occasione di Italia - Turchia alla finalissima di Wembley dell'11 Luglio. Al fianco degli amici storici della Gialappa's, prenderanno il posto influencer, webstar, influencer, tiktokter e tanti altri personaggi, oltre che i tifosi stranieri residenti in Italia che chiaramente, come avvenuto anche in altre circostanze, porteranno il tifo per le loro squadre durante "Twitch dire Europei".

L'apertura del canale ufficiale della Gialappa's ha subito suscitato negli appassionati reazioni miste, ma i molti appassionati e fan che in passato hanno seguito Mai Dire Gol non hanno esitato ad iscriversi al canale Twitch, che già conta oltre 6mila follower. Il primo appuntamento è quindi fissato alla prossima settimana.