Gianmarco Tamberi ambassador ufficiale di Redmi Note 12: racconterà i suoi allenamenti

Ancora annunci dal fronte Xiaomi. La società ha annunciato che Gianmarco Tamberi sarà l’ambassador ufficiale della Serie Redmi Note 12 presentata qualche minuto fa.

Il campione olimpico prenderà parte ad una campagna social su Instagram e TikTok composta da brevi video dove racconterà la sua carriera e soffermandosi sui colori che l’hanno portato all’oro.

Tamberi prenderà anche il controllo del canale Instagram di Xiaomi Italia e porterà i follower nei suoi allenamenti. il 26 Marzo 2023 dalle 11 alle 14 presso lo Xiaomi Store Italia di Galleria Commerciale Porta di Roma sarà possibile incontrarlo, provare con mano Redmi Note 12 Series e scoprire tutti i segreti dei prodotti.

“Come sempre, ma soprattutto con questo lancio, rafforziamo ulteriormente la value proposition della serie Redmi Note portando alla fascia media le caratteristiche tipiche degli smartphone di categoria flagship. Anche in questo caso, riusciamo a rendere accessibili specifiche di prodotto di fascia alta a prezzi incredibilmente competitivi” afferma Davide Lunardelli, Head Of Marketing Xiaomi Italia. “Lo slogan ‘Vividicolori’ è perfettamente riflettuto e amplificato dalle collaborazioni che abbiamo messo in campo a livello locale, come quella con Red Bull e con l’ambassador Gianmarco Tamberi. Ma non è tutto, essendo la Serie priorità commerciale dell’anno, le attività locali continueranno ancora a lungo e molte altre sorprese stanno per arrivare.”