Il Giant Magellan Telescope, 10 volte più potente di Hubble, sarà ultimato nel 2029

Il Giant Magellan Telescope (GMT), uno strumento che consentirà ai ricercatori di osservare - senza precedenti - le atmosfere dei pianeti vicini e sondare la natura della misteriosa energia e materia oscura, sarà costruito grazie anche al contributo di un'azienda italiana.

L'organizzazione che gestisce lo sviluppo del telescopio, ha infatti firmato un contratto da 135 milioni di dollari con Ingersoll Machine Tools (proprietà dell'italianissima Camozzi Group) e MT Mechatronics (un'azienda tedesca) per costruire e installare la struttura in acciaio di precisione del progetto.

Pesante 1.800 tonnellate, lo scheletro del GMT avrà il compito di contenere gli specchi del telescopio. La montatura in acciaio arriverà in Cile nel 2025 e sarà pronta ad accettare le lenti entro il 2028, affermano i membri del team di progetto. Secondo questi calcoli infatti, lo strumento dovrebbe essere operativo a partire dal 2029 (inizialmente doveva esserlo nel 2020).

Una volta in funzione, il telescopio sarà in grado di catturare immagini 10 volte più nitide di quelle scattate dall'iconico Hubble della NASA. Costruire un gigante del genere non è facile; un singolo specchio (grande 8,4 metri) richiede mesi di lavoro per essere ultimato.

Al termine, la struttura in acciaio completa di "occhi" e strumenti telescopici peserà la bellezza di 2.100 tonnellate. Una nuova era di osservazioni astronomiche e scoperte sta per sorgere.