Il Giappone ha 7.000 isole in più di quanto si pensasse: da dove saltano fuori?

Dopo aver visto le innovative case di riposo con i bambini, torniamo a parlare del Giappone che ha da poco ricontato le sue isole, scoprendo di averne ben 7.000 in più rispetto alle ultime stime di qualche decennio fa. Come sono “sfuggite” tutte queste isole?

La nuova mappatura digitale della Geospatial Information Authority of Japan (GSI) ha recentemente scoperto che ci sono ben 14.125 isole nel territorio giapponese. Nulla di strano ovviamente, tranne per il semplice fatto che sono più del doppio rispetto alle "poche" 6.852 che risultavano in un rapporto del 1987 della Guardia costiera giapponese.

Tuttavia il GSI ha sottolineato recentemente che la nuova cifra riflette i progressi fatti negli anni nella tecnologia di rilevamento divenuta all’avanguardia. Il conteggio non ha però cambiato l'area complessiva del territorio in possesso del Giappone.

Lo stesso GSI ha inoltre affermato che nonostante non esista un accordo internazionale con delle regole su come contare le isole, è stato utilizzato lo stesso criterio del precedente sondaggio di 35 anni fa. Ciò ha comportato il conteggio di tutte le aree terrestri naturali con una circonferenza di almeno 100 metri quadrati.

Le isole che circondano il Giappone sono inoltre celebri per essere spesso al centro di numerose dispute territoriali. Vengono ad esempio rivendicate le isole Curili meridionali controllate dalla Russia, che Tokyo chiama Territori del Nord. Tale "conflitto" risale addirittura alla fine della seconda guerra mondiale, quando le truppe sovietiche riuscirono ad impadronirsene con la forza.

Come se non bastasse, proprio mentre in Giappone si viene pagati per andare a vivere in campagna, la terra del Sol Levante e la Corea del Sud rimangono fortemente bloccati in una diatriba di oltre 70 anni sulla sovranità di un gruppo di isolotti conosciuti come Dokdo da Seoul e Takeshima da Tokyo nel Mar del Giappone, che la Corea chiama il Mare Orientale, rivendicandone dunque la proprietà.