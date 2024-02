Il Giappone dice addio ai floppy disk: non saranno più usati nella Pa

Mentre nel resto del mondo si sta largamente utilizzando il cloud al posto dei supporti fisici, il Giappone - da sempre uno dei paesi più tecnologicamente avanzati a livello globale - dice addio ai floppy disk nella Pubblica Amministrazione.

Lo storico formato, utilizzato anche in Italia negli anni 90 e poi superato dal CD, era ancora molto utilizzato nel Sol Levante per le operazioni legate alla Pubblica Amministrazione. Come riportato da Japan Today, però, il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha rimosso a fine 2023 le restanti 34 istanze che imponevano l’utilizzo dei floppy disk per presentare dati ai ministeri, oltre che un numero non precisato di istanze che imponevano l’uso dei CD-Rom.

Secondo quanto pubblicato, tali istanze abbracciavano settori strategici come gas, elettricità ed approvvigionamento idrico, oltre che le operazioni minerarie e la produzione di aerei ed armi.

Oltre ad ovvie ragioni di tipo tecnologico, le ragioni che si celano dietro questa scelta sono da ricercare nel fatto che i supporti fisici non consentono di inviare e condividere dati online, il che ostacola i processi di revisione e condivisione delle informazioni. A ciò si aggiunge il fatto che i floppy disk non sono più in vendita dal momento che Sony ha interrotto la produzione nel 2011.

La operazioni di dismissione dei floppy disk in Giappone erano cominciate qualche anno fa, e si sono concluse solo nel 2023.