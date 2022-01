Dal Giappone arriva la rotellina del mouse da usare con i piedi: costa 27 Dollari

L’informatica è caratterizzata da importanti innovazioni sul mercato, specialmente in ambito computer. Un esempio intrigante è il computer portatile modulare Concept Luna ideato da Dell. A volte però siamo testimoni del fenomeno opposto, ovvero gadget inutili o bizzarri per i PC. Un esempio? Ecco la rotellina del mouse da usare con i piedi.

A idearla come periferica della gamma Crazy Small è stato il produttore giapponese Cooyoo e la sua composizione è semplicissima: è una scatola con porta USB Type-C e una rotellina del mouse montata sopra, dal peso pari a 22 grammi e dimensioni pari a 46 x 26 x 38 millimetri. Una volta collegata al computer tramite la porta dedicata, ecco che posandola a terra sarà utilizzabile con un semplice “scorrimento di alluce”, sia verticale che orizzontale, o “clic di alluce”. A tale proposito, il pulsante centrale può essere disabilitato, mentre sensibilità, rotazione e direzione di scorrimento possono essere modificati.

Ma perché rimanere fermi sul mondo dei PC: trattandosi di una porta USB-C, la Crazy Small Wheel è utilizzabile non solo su Windows, macOS e Linux, bensì anche su smartphone Android, tablet del robottino verde e iPadOS. Dovesse interessarvi, sappiate che la Crazy Small Wheel è in vendita su Amazon Japan a circa 27 Dollari, più spese di spedizione. Al momento della scrittura della notizia non risulta disponibile, però: che sia già sold-out?

