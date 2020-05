Dal Giappone arriva un satellite pieno di stelle cadenti artificiali per show pirotecnici

L'azienda con sede a Tokyo ALE (Astro Live Experiences) aveva pianificato di generare "stelle cadenti" artificiali grazie al suo satellite ALE-2, lanciato in orbita terrestre a dicembre 2019. Tuttavia, dovremo aspettare ancora qualche anno per vedere il primo grande show di meteoriti artificiali di un'azienda giapponese.

Con un peso di 75 chilogrammi, il veicolo spaziale era stato riempito con ben 400 sfere da 1 centimetro, progettate per brillare di tantissimi colori brillanti quando sarebbero bruciate nell'atmosfera terrestre. Purtroppo, però, il satellite ALE-2 non sarà in grado di distribuire le sfere, ha annunciato la società il mese scorso.

Test e analisi hanno rivelato che "una delle parti che dovrebbero lanciare le palline non si sta muovendo correttamente e che non può tornare nella posizione designata. Ciò significa che l'azione di lancio non può essere avviata e non è possibile passare all'azione di rilascio", hanno dichiarato i rappresentanti di ALE in una dichiarazione del 20 aprile.

Il vuoto dello spazio fa in modo che le forze di attrito siano più alte di quelle sulla Terra e, di conseguenza, i materiali possono aderire più facilmente insieme. Le analisi indicano "che questo specifico effetto dello spazio è maggiore del previsto e che esiste una chiara possibilità che la forza richiesta per l'azione sia superiore al valore di progetto". L'azienda giapponese prenderà in considerazione queste informazioni durante lo sviluppo del satellite ALE-3.

"Ci riusciremo sicuramente la prossima volta!" afferma Lena Okajima, CEO di ALE, in una dichiarazione. La società prevede spettacoli nel cielo per grandi eventi, come le cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici. Le stelle cadenti artificiali viaggeranno molto più lentamente attraverso l'atmosfera terrestre rispetto alle vere meteore e rimarranno quindi visibili molto più a lungo (da 3 a 10 secondi).