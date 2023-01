Dal Giappone arriva XTURISMO: la moto da 780mila Euro che vola a 100 Km/h

Se Milano si avvia al lancio dei taxi volanti, dal Giappone arriva un progetto mostrato giovedì al Detroit Auto Show. Si chiama XTURISMO ed è un hoverbike (anche se ricorda più una moto) che è in grado di volare e raggiungere fino a 100 Km/h dii velocità e garantisce un’autonomia di 40 minuti.

Il progetto è di una startup giapponese, che ha consentito al co-presidente del salone dell’auto Thaz Szott di fare un giro di prova. Il dirigente si è detto estasiato per l’esperienza ed ha affermato che “è fantastico! Certo, avevo un po’ di apprensione, ma ero così eccitato. Avevo letteralmente la pelle d’oca e mi sentivo un ragazzino”. Per il futuro, Szott ipotizza un utilizzo di prodotti come questi per la consegna di beni e servizi, ma evidentemente non a breve termine.

AERWINS Technologies, la società che ha creato XTURISMO, è nota anche per la progettazione di droni e veicoli aerei senza pilota.

L’hoverbike è già in vendita in Giappone, ma una versione più piccola arriverà negli Stati Uniti nel 2023 al prezzo di 775.400 Euro. Il CEO dell’azienda ha però precisato a Reuters che entro il 2025 l’azienda vuole lanciare un modello più piccolo da 50mila Euro circa.

Un filmato di XTURISMO può essere visto direttamente sul sito Euronews.