Il Giappone atterra sulla Luna nel modo più preciso possibile e fa un record

Il Giappone ha raggiunto un traguardo storico nell'esplorazione spaziale diventando il quinto paese al mondo a realizzare un atterraggio morbido su un corpo celeste. La sonda SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) è atterrata vicino al cratere Shioli, a sud dell'equatore lunare, con una precisione senza precedenti: è record!

Tuttavia, la sonda è sopravvissuta sulla superficie lunare solo per poche ore a causa di un guasto alla generazione di energia. SLIM, lanciata dal Centro Spaziale di Tanegashima, ha utilizzato una tecnologia di navigazione basata sulla visione per localizzarsi rapidamente confrontando le immagini della superficie lunare con mappe a bordo.

Nonostante l'incertezza sulla sua posizione esatta o orientamento dopo l'atterraggio, c'è speranza che i pannelli solari possano iniziare a funzionare e riattivare la sonda. La missione di SLIM era di atterrare con un'accuratezza di 100 metri, un grande passo avanti rispetto alle precedenti missioni che avevano un raggio di atterraggio di alcuni chilometri.

Il veicolo era progettato per atterrare su un pendio di 15 gradi fuori dal cratere Shioli, toccando prima con una gamba posteriore e poi stabilizzandosi sulle quattro gambe anteriori. Se la sonda dovesse tornare in funzione, gli scienziati prevedono di utilizzare la sua fotocamera specializzata per cercare un minerale chiamato olivina nel mantello lunare, fornendo nuove prove a sostegno della teoria che la Luna fosse parte della Terra molto tempo fa.

La missione rappresenta un importante passo avanti per il Giappone nel programma Artemis guidato dagli Stati Uniti, che mira a riportare gli umani sulla Luna entro tre anni. La tecnologia di atterraggio di precisione potrebbe costituire un contributo significativo alla cooperazione internazionale in questo campo.