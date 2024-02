Se in Giappone l'azzardo è illegale, perché ci sono i pachinko? Grazie a questo trucchetto

Nella terra del Sol Levante il gioco d'azzardo è illegale, ma il Pachinko - equivalente delle slot machine - rappresenta un fenomeno unico, un gioco che sfida le convenzioni e si insinua nelle maglie della legge.

Questo gioco meccanico, che ha le sue radici negli anni '20 come semplice divertimento per bambini, è cresciuto fino a diventare una colonna portante dell'intrattenimento giapponese, con sale Pachinko disseminate in tutto il paese, luoghi vibranti di luci e suoni dove milioni di persone si immergono quotidianamente nella speranza di vincere.

Nonostante il gioco d'azzardo per denaro sia proibito in Giappone, il Pachinko esiste grazie a una scappatoia legale che lo trasforma in un'attività "di intrattenimento". I giocatori, invece di vincere denaro direttamente, ricevono delle palline che possono essere scambiate all'interno del locale per dei premi o per dei "gettoni speciali".

Questi ultimi possono poi essere venduti a entità esterne al locale, tecnicamente indipendenti ma spesso legate agli stessi proprietari delle sale, completando così un ciclo che permette di ottenere denaro reale senza infrangere la legge. Ed è in questo modo che la legge viene aggirata da parte di questi "casinò giapponesi".

