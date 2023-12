Anche il Giappone 'contro' l'App Store di Apple: svolta dal Sol Levante

Come già anticipato poche settimane fa, il Giappone potrebbe presto scagliarsi contro Apple con la sua nuova legge antitrust, attualmente in fase di stesura. Secondo quanto emerso, sarebbero diversi i punti d'attacco nei confronti del gigante californiano.

La "Digital Antitrust Law" giapponese, infatti, da una parte punta a favorire il sideload delle applicazioni in maniera più libera, mentre dall'altra l'attacco all'App Store e alle sue politiche sarà indirizzato ai pagamenti tramite servizi di terze parti, consentendo dunque agli sviluppatori di evitare di pagare dazio ad Apple e Google per gli acquisti sulle loro applicazioni.

Se BigG non dovrebbe trovare grossi problemi nel rispondere alla prima di queste esigenze di mercato, dovrà sicuramente affrontare la seconda questione. Diverso il discorso per la Mela, che dovrà soddisfare le richieste dei regolatori giapponesi oppure scontrarsi a viso aperto contro la Fair Trade Commission del Paese asiatico che, una volta approvata la legge, avrà tutte le armi a disposizione per imporre multe anche salatissime alle aziende che violeranno le nuove regole.

Del resto, c'è da dire che Apple ha già pianificato di aprire al sideload nel 2024 per venire incontro alle pressioni esercitate dall'Unione Europea, anche se si tratterà di un meccanismo altamente controllato per ridurre al minimo i rischi per l'utente finale.