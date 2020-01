Il Giappone sta costruendo un Gundam alto 18 metri e pesante 25 tonnellate.. che si muove

Diciamoci pure la verità: se qualsiasi altro paese del mondo avesse annunciato la costruzione di un robot alto più di un palazzo (18 metri), e pesante ben 25 tonnellate, tutti i media del mondo avrebbero gridato all'inizio di un possibile conflitto mondiale. Fortunatamente, quel paese è il Giappone e, in realtà, sta costruendo un Gundam gigantesco.

Il robot sarà una replica di RX-78-2 Gundam, il mecha introdotto nella serie animata originale nel 1979. Tuttavia, la cosa più incredibile del robot non riguarda la sua dimensione o il suo peso: ma il fatto che sarà in grado di (incredibilmente!) camminare.

I piani per l'enorme robot sono iniziati nel 2014 con il lancio del progetto Gundam Global Challenge. Il team dietro il mecha ha condiviso i dettagli su di esso durante una recente conferenza stampa. Alla fine della costruzione, RX-78-2 avrà 24 gradi di libertà, mani con dita completamente articolati e la capacità di muoversi, anche se non sappiamo fino a che punto o per quanto tempo.

I creatori dietro il progetto esporranno la loro creazione a partire dall'ottobre 2020 fino all'ottobre del 2021 e soggiornerà presso la Gundam Factory Yokohama. Una bizzarria interamente made in Japan ma che, da un punto di vista ingegneristico, potrebbe rivelarsi molto interessante. Sopratutto perché far muovere un robot di 25 tonnellate non sembra essere un'impresa facile.