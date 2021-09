In Giappone è crollato un semaforo per colpa... della pipì dei cani

Nella prefettura di Mie nel Kansai, Honshu, in Giappone, le autorità competenti sono rimaste davvero senza parole dopo il crollo di un semaforo (fortunatamente senza danneggiare nessuno). "Che problema c'è, può capitare" direte voi... ma il colpevole sembra essere stata l'urina dei cani. Sì, avete letto bene.

Una struttura del genere è progettata per durare 50 anni e sicuramente gli esperti non si aspettavano che avesse un nemico così potente. Il semaforo, infatti, è durato "soltanto" 23 anni dalla sua installazione.

Gli esperti giapponesi volevano capire il motivo di tale "imperfezione ingegneristica", ed è stato scoperto che nelle fondamenta sotterranee la concentrazione di urea era 42 volte maggiore rispetto ad altri semafori vicini, mentre al bordo della colonna la concentrazione era anche 8 volte maggiore.

L'urea è un prodotto di scarto che si trova nelle urine e gli esperti, analizzando proprio questo dato, sono riusciti a capire il motivo del crollo. L'urina dei mammiferi, infatti, può corrodere il metallo, così com'è stato osservato in questa occasione. Ovviamente non è stato un singolo caso a far crollare il palo, ma lo stesso gesto ripetuto più volte al giorno nel corso dei decenni.

"Anche se la quantità di urina è minima, la ripetizione per un lungo periodo può danneggiare le infrastrutture pubbliche e causarne il collasso", ha dichiarato l'ufficiale di polizia Takahashi Koji, che serve nella divisione di gestione e controllo del traffico. Sicuramente un caso davvero bizzarro e, per certi versi, davvero inaspettato.

A proposito di stranezze e Giappone: è stato costruito un Gundam altro 18 metri e perfettamente funzionante; mentre ogni otto anni il paese viene "invaso" da sciami di millepiedi.