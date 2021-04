Il Giappone ha deciso: getterà nell'oceano l'acqua della centrale di Fukushima

Vi abbiamo parlato a lungo negli ultimi anni della decisione del Giappone di scaricare nell'oceano l'acqua della centrale nucleare di Fukushima e recentemente sembra essere arrivata la conferma definitiva: il paese scaricherà in mare l'acqua.

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga è intervenuto sulla spinosa questione e ha affermato che il governo ha rimandato per fin troppo tempo il tentativo di capire cosa fare con tutta l'acqua accumulata nella centrale nucleare distrutta di Fukushima Daiichi. Per questo motivo, le operazioni inizieranno il prima possibile.

Il motivo è semplice: l'impianto sta per finire lo spazio per immagazzinare l'acqua sotterranea contaminata che filtra nella struttura. Questa conseguenza, quindi, sembra essere inevitabile, secondo quanto riporta il Japan Times. L'obiettivo è semplice ed è giusto fare chiarezza per capire le intenzioni del governo giapponese.

I funzionari hanno intenzione di purificare l'acqua della centrale di Fukushima nel migliore dei modi possibili, diluire il trizio radioattivo che persiste anche dopo il processo di pulizia, e scaricare il liquido nel corso di 30 anni nell'Oceano Pacifico. La decisione ha ovviamente innescato delle polemiche, soprattutto provenienti dai pescatori, che temono che nessuno voglia più acquistare del pesce catturato in acque "radioattive".

Attualmente, infatti, 15 paesi e regioni limitano ancora le importazioni dalla prefettura di Fukushima.