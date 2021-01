In Giappone c'è un museo dedicato interamente ai parassiti: ecco le impressionanti foto

Esistono musei praticamente per ogni cosa strana (e non) presente sul nostro pianeta. Certo, alcune mostre sono normalissime, mentre altre possono essere davvero fuori dal comune, come il Disgusting Food Museum in Svezia, che contiene una collezione degli 80 dei cibi più disgustosi del mondo, o il museo dei parassiti, a Tokyo, in Giappone.

Per l'esattezza si chiama "Meguro Parasitological Museum", e contiene una vasta collezione di creature terrificanti e spaventose, tra cui una famoso esemplare di "verme solitario" lungo ben 8 metri. Sì, avete letto benissimo, otto metri. Insomma, un luogo difficilmente sconsigliato a tutti coloro che hanno lo stomaco debole e sono facilmente impressionanti.

All'interno del museo possono essere trovati più di 300 specie di parassiti in mostra, con oltre 60.000 ospitate in totale. I più curiosi, inoltre, potranno anche sfogliare 50.000 carte e oltre 5000 libri che descrivono queste creature. Il Meguro Parasitological Museum si sviluppa su due piani: nel primo potrete trovare i parassiti che "invadono" gli animali, mentre il secondo piano pone l'attenzione sulle specie che preferiscono gli esseri umani.

Alcuni degli esemplari in mostra sono conservati ancora all'interno dei loro ospiti animali... mentre alcuni perfino in alcuni campioni umani. Sicuramente un luogo davvero particolare, unico nel suo genere, che deve essere preso - almeno - in considerazione se vi trovate nei pressi di Tokyo. Chi non ha mai desiderato un bel souvenir con la forma di un parassita nematode o un'ameba mangia cervello?