In Giappone c'è un ristorante dove vieni 'sgridato' se stai al telefono

Nei ristoranti di ramen giapponesi c'è una regola non detta: mangia velocemente e vattene. Ma fin dove ci si può spingere in nome di una pietanza o per cercare di guadagnare di più?

Proprio in Giappone che ha scoperto di avere 7.000 isole in più, un proprietario di un negozio di noodle prende questa usanza così seriamente, che ha iniziato a calcolare quanto tempo i suoi clienti avrebbero impiegato per iniziare a mangiare. Ha scoperto che coloro che si sono fermati più tempo del dovuto, solitamente guardavano i video sui loro telefoni. Una situazione (a quanto pare) inaccettabile.

Kota Kai possiede e gestisce il ristorante di Tokyo Debu-chan, che in giapponese significa "paffuto", che celebrerà il suo quinto anniversario questo giugno. Solo da pochissimi giorni e precisamente nel mese di marzo, ha deciso di vietare ai clienti di utilizzare i propri smartphone mentre mangiano durante le ore di punta, una mossa che è diventata un argomento decisamente caldo di conversazione sui social media giapponesi.

"Una volta, quando eravamo impegnati, abbiamo notato un cliente che non ha iniziato a mangiare per quattro minuti", dice Kai, aggiungendo che il cliente stava guardando dei video sul suo telefono mentre il suo cibo si raffreddava davanti a lui.

In diversi luoghi del mondo ciò non sembrerebbe significativo, anzi. Ma Kai serve "Hakata ramen", ovvero un particolare tipo di ramen regionale della prefettura di Hakata nel Giappone occidentale, che secondo lui è un "cibo nato per le persone impazienti". I suoi noodles sono larghi solo un millimetro, ragion per cui iniziano ad allungarsi e a rovinarsi molto rapidamente. Ecco perché aspettare quattro minuti potrebbe portare a consumare un pasto scadente.

Debu-chan è un luogo piuttosto grande in cui consumare ramen a Tokyo, con 33 posti a sedere. Tuttavia, lo stesso Kai afferma che non è insolito avere dieci persone in fila per un posto nelle ore di punta. Proprio in tali occasioni il gestore interviene prontamente: "Quando i posti sono pieni e vedo persone che smettono di mangiare mentre fissano i loro smartphone, dico loro di finirla."

Aggiunge inoltre di non aver pubblicato alcun cartello che chieda alle persone di mettere via i telefoni, preferendo un approccio diretto “sgridandoli” ogni volta che si presenta l’occasione. Debu-chan non è però il primo posto ad aver preso una tale decisione verso l'uso degli smartphone durante i pasti.

Nel 2017 un ristorante di McDonald's a Singapore ha infatti utilizzato come campagna marketing lo slogan "Telefono spento. Divertiti", installando inoltre armadietti per smartphone dove i clienti potevano riporre i propri dispositivi mentre mangiavano, con l'obiettivo dichiarato che le persone trascorressero più tempo a concentrarsi sui propri figli. A questo punto, considerando il fenomeno del phubbing oramai sempre più diffuso, probabilmente queste iniziative dovrebbero esser viste sotto una luce diversa.